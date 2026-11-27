بحث وفد سوداني يمثل تحالف "قوى إعلان المبادئ" برئاسة دكتور عبد الله حمدوك مع رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، اليوم الجمعة في بريتوريا، سبل وقف الحرب في السودان وتحقيق السلام، في ختام زيارة أجراها الوفد إلى جنوب أفريقيا بدأها الثلاثاء الماضي.

واستعرض الوفد الذي ضم بابكر فيصل رئيس التجمع الاتحادي والقيادي في التحالف، خلال اللقاء تطورات الحرب وتداعياتها الإنسانية على الشعب السوداني خاصة في ظل تصاعد مؤشرات المجاعة، محذّرين من أن استمرارها يهدد وحدة البلاد ويقوّض السلم والأمن الإقليميين.

وعرض الوفد رؤية قوى إعلان المبادئ حول كيفية معالجة الأزمة الإنسانية وإنهاء الحرب عبر عملية سياسية يقودها السودانيون، وتضع حداً لمعاناة الشعب السوداني، وتمهّد لتحقيق سلام مستدام واستعادة مسار التحول المدني الديمقراطي.

من جانبه، أعرب الرئيس رامافوزا عن أسفه وقلقه العميق إزاء الأوضاع في السودان وما يتعرض له شعبه، مشدداً على أن السودان دولة محورية في إفريقيا، وأنه لا يجوز تركه يواجه مصيراً مجهولاً، كما أعرب عن دعم جنوب أفريقيا للجهود الرامية إلى وقف الحرب بصورة عاجلة وإرساء سلام مستدام، بما يمكّن السودان من استعادة استقراره ومكانته في القارة الأفريقية.

وشملت الزيارة لقاءات مع عدد من كبار المسؤولين في حكومة جنوب إفريقيا، منهم مستشار الأمن القومي ومدير إدارة افريقيا بوزارة الخارجية إلى جانب اجتماع عمل مع المركز الأفريقي للتسوية البنّاءة للنزاعات.