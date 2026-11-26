

توصل حزب «يشار» برئاسة غادي آيزنكوت، المكلّف بتشكيل حكومة إسرائيلية جديدة خلفاً لحكومة بنيامين نتنياهو، وحزب «الديمقراطيون» برئاسة يائير غولان، إلى تفاهمات بشأن توقيع اتفاق سيحصل بموجبه حزب الديمقراطيين على وزارة الأمن الداخلي و3 وزارات أخرى، ليكون بذلك الاتفاق الثاني داخل المعسكر، بعد الاتفاق الذي توصل إليه حزبا «يسرائيل بيتينو» و«يشار».



اجتمع آيزنكوت اليوم بغولان، بعد يومين من تعليق المحادثات. وبعد اللقاء، أعلن الحزبان، في بيانٍ مشترك، توصّلهما إلى تفاهمات بشأن توقيع اتفاق ائتلافي بين الحزبين. وقد تم الاتفاق على حزب الديمقراطيين على وزارة الأمن الداخلي و3 وزارات أخرى، وفقاً للبيان. كما سيكون يائير غولان مسؤولاً عن ملفين من أهم الملفات عن الفلسطينيين، وهما العنف والجريمة والأسرى.

توازياً، ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أنّ «الحقائب التي سيحصل عليها حزب الديمقراطيين في الحكومة المقبلة، هم حقيبة الأمن الداخلي بصلاحيات موسعة، وحقيبة العمل والرفاه والمساواة الاجتماعية، وحقيبة الاتصالات، وحقيبة الثقافة والرياضة، التي ستضم دائرة الشؤون الديمقراطية. كما سيتولى الحزب رئاسة لجنة الدستور في الكنيست، وسيحصل على عضوية لجنة تعيين القضاة.

من جهتها ، ذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، أن رئيس حزب «بياحد»، نفتالي بينيت، والوزير السابق رون درمر المقرّب من نتنياهو، يجريان محادثاتٍ مباشرةً حول تشكيل حكومة وحدة وطنية. وبحسب القناة 12 الإسرائيلية، سيجتمع نتنياهو بالكابينيت المجلس الأمني الوزاري المصغر، على خلفية وضعٍ أمنيٍ حسّاس.

ومع تبقّي عشرة أيام على انتهاء مهلة تكليف آيزنكوت بتشكيل الحكومة، أفادت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، بأن المفاوضات مع «يهدوت هتوراه» تتقدّم، فيما يُبقي رئيس حزب «بياحد»، نفتالي بينيت، عبر مستشاريه، على مسار الاتصالات مع بنيامين نتنياهو لتشكيل حكومة وحدة.