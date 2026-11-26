أكد وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، أن إيران لم تعد تملك نفطاً في عرض البحر يمكنها بيعه، في مؤشر على حجم الضغوط الاقتصادية التي تفرضها واشنطن على طهران، فيما تحدث الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن تمويل الحرب ضد إيران متاح حتى نهاية يناير المقبل، وسط مساعٍ إيرانية للالتفاف على الحصار البحري، وتلويح باللجوء إلى خيارات عسكرية لكسره.

وبحسب تصريحات لبيسنت تداولتها وسائل إعلام، أمس، فإن الحصار والعقوبات الأمريكية حرما طهران من أحد أهم مصادر النقد الأجنبي.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت، الجمعة، أن إيران لم تتمكن من تحميل النفط على متن ناقلات منذ إطلاق عملية «الإقصاء الاقتصادي» في أغسطس الماضي، فيما حذر بيسنت من احتمال عدم حصول طهران على عائدات النفط الذي باعته بالفعل.

وفرضت واشنطن، الاثنين، عقوبات جديدة طالت أكثر من عشرين من شركات الصرافة والكيانات والأفراد المرتبطين بشبكات مصرفية إيرانية موازية، قال بيسنت إنها تمثل شريان الحياة المالي الأخير للنظام.

وفي مقابلة مع صحيفة «نيويورك بوست»، حذر ترامب من احتمال قطع الديمقراطيين تمويل الحرب بعد توليهم السيطرة على الكونغرس في يناير المقبل، معتبراً أن هذه الخطوة قد تحوّل ما وصفه بالنصر إلى هزيمة.

وأشار ترامب إلى أن تغيير النظام الإيراني، الذي تسعى إليه إسرائيل، قد يكون هدفاً قابلاً للتحقيق، لكنه ليس هدفاً أساسياً بالنسبة إليه، مؤكداً أن أولويته تتمثل في منع إيران من امتلاك سلاح نووي.

كما أشاد ترامب، بفاعلية الحصار البحري المفروض على إيران، قائلاً إن أياً من سفنها لم تتمكن من اختراقه، باستثناء فترة تعليق مؤقتة.

في الأثناء نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مصدر مطلع على المداولات المتعلقة بالشأن الإيراني في مكتب رئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية بنيامين نتانياهو القول إن نتانياهو يضغط على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتحرك عسكرياً ضد إيران.

وأشار المصدر إلى أن نتانياهو يعتقد أن إيران تحاول إعادة ملء مخزونها من الصواريخ وترميم دفاعاتها الجوية، مؤكداً سعي رئيس الوزراء الإسرائيلي «لإكمال ما بدأه في إيران».

ووفق الصحيفة فإن نتانياهو يعتقد أن إيران لن تكون أكثر هشاشة مما هي عليه الآن، وأن الوقت مناسب لاستهداف طهران ما دامت في حالة ضعف.

إلى ذلك نقلت شبكة «إن بي سي» عن مسؤول أمريكي قوله إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تبحث استهداف قادة إيرانيين كبار لإزاحة المتشددين داخل النظام الإيراني.

كما نقلت عن مصادر أخرى قولها إن المؤيدين لمقترح استهداف القادة الإيرانيين المتشددين يرون أنه قد يتيح لترامب إنهاء الحرب.

وقالت المصادر إن ترامب لم يتخذ قراراً بشأن الحرب على إيران، ويدرس خيارات منها شن عمليات عسكرية واسعة، وكانت شبكة «إن بي سي نيوز» الأمريكية قد كشفت الثلاثاء عن مناقشات داخل إدارة ترامب بشأن احتمال استهداف كبار القادة الإيرانيين، دون اتخاذ قرار نهائي.

منافذ بديلة

في المقابل، قال النائب الأول للرئيس الإيراني، محمد رضا عارف إن زيادة حركة البضائع عبر المنافذ الحدودية غير الجنوبية تعكس قدرة بلاده على مواجهة الحصار البحري، مشيراً إلى مساعي الحكومة لمنع ارتفاع أسعار السلع الأساسية لمدة ثلاثة أشهر على الأقل.

وتأتي تصريحاته في ظل تفاقم الأزمة المعيشية، إذ أظهرت بيانات مركز الإحصاء الإيراني ارتفاع أسعار المستهلكين في أكتوبر الماضي بنسبة 88.7% على أساس سنوي، فيما قفزت أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 112.6%.

وكان رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، لوّح باللجوء إلى خيارات عسكرية لكسر الحصار، فيما أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن بلاده ستستخدم جميع الوسائل المتاحة لمواجهته.

ميدانياً، زعم الحرس الثوري الإيراني اشتعال النيران في ناقلتي نفط إثر اصطدامهما بألغام بحرية في مضيق هرمز، في رواية لم يتسنَّ التحقق منها بصورة مستقلة.

وتزامنت هذه التطورات مع استمرار جهود الوساطة القطرية بين واشنطن وطهران، فيما حذرت الخارجية القطرية، الثلاثاء، من أن أي تصعيد ميداني من شأنه تقويض مساعي الوساطة.