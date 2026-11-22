استهدفت طائرات مسيّرة العاصمة السودانية الأحد، ما ألحق أضرارا بمنازل سكنية ومبنى تابع للأمم المتحدة، بحسب شهود عيان والمنظمة الدولية، وأفاد شهود بأن الانفجارات بدأت نحو الساعة الثانية فجرا (منتصف ليل السبت الأحد ت غ) واستمرت حتى الرابعة والنصف صباحا (02,30 ت غ) في مناطق مختلفة من الخرطوم.

وقال أحد الشهود إن طائرة مسيّرة أصابت منزلا، ما أدى إلى تدمير المبنى بالكامل، وأضاف "كان الناس يحاولون إنقاذ أفراد من عائلاتهم عالقين تحت الأنقاض". ولم تعلن السلطات على الفور عن وقوع ضحايا، وأفاد شاهد آخر بأن طائرة مسيّرة استهدفت منزلا في جبل أولياء، على بعد نحو 45 كيلومترا جنوب الخرطوم.

وأعلنت الأمم المتحدة أن "مبنى تابعا لها كان يوجد بداخله موظفون أمميون تعرض لأضرار"، وأوضح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في بيان نشره على منصة إكس أن "الحادث وقع في حي سكني"، وندّد المكتب بتعريض العاملين في المجال الإنساني للخطر، معتبرا أن تعرّض موظفي الأمم المتحدة لمثل هذا الخطر "أمر غير مقبول".

وأسفرت الحرب المستمرة منذ أبريل 2023 بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني عن مقتل أكثر من 200 ألف شخص، وفق تقديرات عاملين في المجال الإنساني، وتسببت في أكبر أزمتي جوع ونزوح في العالم.

وانتقدت الأمم المتحدة مرارا الاستخدام المكثف للطائرات المسيّرة من جانب طرفي النزاع، بعدما أسفرت هجماتها عن مقتل أكثر من 1100 شخص خلال النصف الأول من العام 2026.

وأفادت الأمم المتحدة الأسبوع الماضي بأن ثلثَي الأطفال الذين قُتلوا أو أُصيبوا، من بين مئات الضحايا الأطفال هذا العام، سقطوا جراء ضربات بطائرات مسيّرة.

وقُتل 15 شخصا، بينهم أربعة أطفال، قبل أيام في ضربة نفذتها طائرة مسيّرة تابعة للجيش السوداني على قرية في ولاية غرب كردفان، في وقت يواصل الجيش تقدمه في الولاية واستعادة مناطق من قوات الدعم السريع.

وتتنازع القوتان منذ عام السيطرة على منطقة كردفان (جنوب) الغنية بالموارد، والتي تربط وسط السودان وشرقه الخاضعين لسيطرة الجيش بإقليم دارفور الذي تسيطر عليه قوات الدعم السريع.

وخلال الأشهر الأخيرة، اعتمد الجيش وقوات الدعم السريع بصورة متزايدة على طائرات مسيّرة قادرة على ضرب أهداف تبعد مئات الكيلومترات، من دون تعريض مقاتليهما للخطر.