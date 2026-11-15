السودان.. ارتفاع الأسعار ينذر بتفاقم المجاعة

حذر تقرير سوداني اليوم الأحد من تفاقم المجاعة وإغلاق المخابز بعد تجاوز أردب الذرة مليوني جنيه وجوال الدقيق 200 ألف.

ونقل موقع "صحيح السودان" عن متعاملين في سوق المحاصيل في بورصة مدينة القضارف قولها إن سعر أردب الذرة تجاوز حاجز المليوني جنيه سوداني، في وقت تعجز فيه السلطات عن شراء المحصول من المزارعين بسعر تركيزي ومجزٍ لصالح المخزون الاستراتيجي، مما ينذر بتفاقم المجاعة في البلاد.

وحذر مزارعون وتجار من حالة الركود والكساد التي ضربت السوق الأكبر للمحاصيل الزراعية في القضارف، بسبب ارتفاع الأسعار، نتيجة التراجع المستمر في قيمة الجنيه السوداني مقابل العملات الأجنبية الأخرى.

وفي نفس السياق، تشهد أسعار الدقيق ارتفاعًا مستمرًا، حيث وصلت حتى صباح اليوم إلى 200 ألف جنيه سوداني للجوال الواحد، وسط تخوفات من عجز أصحاب الأفران عن الشراء، ومن المتوقع أن تغلق كثير من الأفران أبوابها أمام المواطنين نتيجة ارتفاع كلفة صناعة الخبز.

وظل سعر الجنيه السوداني في تراجع مستمر بشكل غير مسبوق منذ اندلاع الحرب في عام 2023، وتضاعفت أسعاره أمام الدولار الأمريكي.

ويشهد السودان حرباً منذ أبريل 2023 ، وأودى الصراع بحياة 59 ألف شخص، على الأقل، وتسبب في نزوح نحو 13 مليون آخرين ودفع أجزاء كثيرة من السودان إلى المجاعة. ويحتاج أكثر من 30 مليون شخص مساعدات إنسانية.