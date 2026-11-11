الحكومة الإسرائيلية تصادق على تعيين جدعون ساعر وزيرا للداخلية

صادقت الحكومة على تعيين وزير الخارجية جدعون ساعر في منصب وزير الداخلية، بناءً على اقتراح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ليشغل الحقيبتين معًا.

وسبق لساعر أن تولى منصب وزير الداخلية بين عامي 2013 و2014، كما شغل خلال مسيرته السياسية مناصب وزير التربية والتعليم ووزير العدل ونائب رئيس الوزراء.

وفي تعقيبه على تعيينه، أعرب ساعر عن شكره لنتنياهو على الثقة، مشيرًا إلى أن وزارة الداخلية معروفة لديه جيدًا من فترة توليه السابقة للمنصب.

وقال ساعر إنه سيعمل، بعد أكثر من عام من دون وزير يتولى حقيبة الداخلية، على تقديم حلول عملية للقضايا الملحّة والمهمة، والتركيز على احتياجات السلطات المحلية وسكان إسرائيل.