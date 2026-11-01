"لجنة انتخابات إسرائيل": شبهات المخالفات لن تؤثر على النتائج

أكد رئيس لجنة الانتخابات الإسرائيلية الأحد أن الشبهات بوجود مخالفات لن تؤثر على نتائج الاقتراع الذي جرى في 27 أكتوبر، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن تحقيقا يجري حاليا في المسألة.

وبدأ جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) تحقيقا الأسبوع الماضي، بناء على طلب من رئيس لجنة الانتخابات، للوقوف على ما إذا كان حزب "القائمة العربية الموحدة" قد تلقى أموالا من قطر، وهو اتهام تنفيه كل من الدولة الخليجية والحزب.

ودأب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو وحزبه "الليكود" منذ الانتخابات على اتهام الأحزاب العربية بـ"سرقة" الأصوات، بعد تحقيقها عدد مقاعد غير مسبوق، ما جعلها طرفا قد يكون له دور حاسم في تشكيل حكومة تقودها المعارضة.

وأكد رئيس لجنة الانتخابات، قاضي المحكمة العليا نوعام سولبرغ، إلى جانب رئيس جهاز "الشاباك" والنائبة العامة، للإسرائيليين في رسالة مصورة الأحد، أن "خياركم في صناديق الاقتراع سيُحترم".

وقال "جرت انتخابات الكنيست السادسة والعشرون على نحو سليم. وإذا كانت هناك أي مخالفات، فهي قيد المراجعة حاليا".

وأضاف أن التحقيق لا يزال جاريا، وأن "الشكوك تظل شكوكا".

وتابع "سنُخضعها لفحص دقيق، وسنغوص في أعماق المسألة لنصل إلى الحقيقة الكاملة".

وشدد "موقفنا هو أنه حتى لو تأكدت هذه الشبهات، فإن ذلك لن يمس بسلامة العملية الانتخابية ولا بنتائج الانتخابات ككل".