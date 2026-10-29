مقاعد الأحزاب العربية تفتح باباً للخلاف داخل معسكر آيزنكوت

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن انقسام داخل معسكر غادي آيزنكوت، المنافس الأبرز لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بشأن قبول دعم الأحزاب العربية لتشكيل حكومة عقب انتخابات ساخنة.

وحسب وسائل إعلام، يتوقع أن تحصد الأحزاب العربية ما مجموعه 19 مقعدا في البرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، وعرضت المساعدة في إطاحة حكومة نتنياهو، حتى من دون الانضمام إلى ائتلاف حكومي جديد وفق سكاي نيوز عربية.

ووفق أحدث أرقام، ومع قرب الانتهاء من فرز الأصوات، يتقدم معسكر نتنياهو بـ53 مقعدا مقابل 48 لكتلة آيزنكوت، لكن الطرفين بعيدان عن الأغلبية اللازمة لتشكيل الحكومة (61 مقعدا من أصل 120).

ورغم دورها الذي قد يكون حاسما في كسر الجمود السياسي، فإن آيزنكوت وأحزابا رئيسية في تكتله أبدوا حتى الآن استعدادا ضئيلا لقبول هذا الدعم.

وأعلنت "القائمة المشتركة" رسميا، مساء الأربعاء، استعدادها للتعاون مع المعارضة لتشكيل حكومة بديلة، وذلك في أعقاب انتخابات شهدت نسبة مشاركة مرتفعة بشكل غير مسبوق بين الناخبين العرب، مما عزز تمثيلهم البرلماني بشكل ملحوظ.

ويأتي هذا العرض في وقت يشكك به نتنياهو وحزبه "الليكود"، في شرعية الأصوات التي حصلت عليها الأحزاب العربية، بذريعة وجود مخالفات انتخابية مزعومة.

وقالت "يديعوت أحرونوت" إن تكتل المعارضة بقيادة آيزنكوت لا يزال منقسما، حول مدى إمكانية الاعتماد على النواب العرب لتشكيل حكومة.

ولا يتوقع أن يحصل أي من التكتلين السياسيين الرئيسيين، نتنياهو وآيزنكوت، على المقاعد الـ61 اللازمة لتحقيق أغلبية في الكنيست، مما يضع الأحزاب العربية في موقع قد يكون محوريا.

ومع ذلك، فإن نجاحها الانتخابي لا يعني بالضرورة أنها ستكون جزءا من المفاوضات التي ستحدد شكل الحكومة المقبلة، وفق الصحيفة الإسرائيلية.

ووصف يوسف جبارين، القيادي في "القائمة المشتركة"، نتائج الانتخابات بأنها "يوم تاريخي"، مشيرا إلى أنها تعكس النفوذ السياسي المتنامي للمواطنين العرب في إسرائيل.

وقال جبارين: "أثبتنا أننا قوة سياسية لا يمكن تجاهلها، وأنه لا يمكن بناء أي مستقبل هنا من دون صوتنا".

واعتبر أن إزاحة نتنياهو من منصبه تمثل الأولوية العاجلة بالنسبة لـ"القائمة المشتركة"، رافضا مزاعم حزب الليكود بشأن وجود مخالفات انتخابية.