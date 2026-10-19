نتانياهو: إسرائيل مستعدة لضرب أعدائها في أي لحظة

توعّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الاثنين بأن إسرائيل لن تتردد في ضرب أعدائها "في اللحظة التي يصبح فيها ذلك ضروريا"، وذلك قبل أسبوع من انعقاد الانتخابات التي يطمح إلى الفوز فيها بولاية جديدة.

وقال نتانياهو في تصريح مصوّر سُجّل في قاعدة جوية لم يُكشف عن اسمها "لدينا الجاهزية والعزيمة والقدرة على ضرب أعدائنا متى أصبح ذلك ضروريا".

وأضاف "أقول لأعدائنا، لا تختبرونا، فستتلقون ضربات أشد قسوة مما تكبّدتموه حتى الآن".

وخاضت إسرائيل بعد هجوم السابع من أكتوبر 2023 والذي شنته "حماس" عدة حروب على عدد من الجبهات أبرزها "حزب الله" في لبنان وكذلك إيران.