إسرائيل تبلغ القنصلية البريطانية في القدس الشرقية بوجوب إغلاقها خلال 30 يوماً

قال ‌مسؤول ​إسرائيلي ومصدر مطلع إن إسرائيل أبلغت القنصلية البريطانية ⁠في القدس الشرقية بوجوب إغلاقها، وبأن ‌الدبلوماسيين المعينين فيها سيفقدون ‌اعتمادهم خلال 30 يوما.

وقال ‌المصدر المطلع ‌إن ‌الممثلين البريطانيين المعينين ​في ‌بعثة تنسيق ​بشأن غزة ⁠تقودها الولايات ​المتحدة ⁠في إسرائيل، ⁠وكذلك الدبلوماسيين البريطانيين ⁠المقيمين في رام الله، يتعين عليهم المغادرة خلال سبعة ‌أيام.

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أعلن، أمس، قرار إغلاق القنصلية البريطانية في القدس الشرقية، رداً على حزمة إجراءات أعلنتها بريطانيا ضد المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة. وشملت الإجراءات الإسرائيلية أيضاً إخراج ممثلين بريطانيين من آلية التنسيق الخاصة بغزة، ووقف تدريب بريطاني لقوات أمن السلطة الفلسطينية، ومنع عدد من الشخصيات البريطانية من دخول إسرائيل.

وجاء التصعيد بعدما أعلنت بريطانيا وفرنسا وكندا، إلى جانب دول أوروبية أخرى، إجراءات تستهدف التجارة مع المستوطنات، على خلفية تسارع التوسع الاستيطاني وعنف المستوطنين، معتبرة أن هذه التطورات تهدد إمكانية قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة وحل الدولتين.

وتؤدي القنصلية البريطانية العامة في القدس دوراً في تمثيل الحكومة البريطانية في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، وتشرف على ملفات سياسية واقتصادية وأمنية، إضافة إلى تقديم الخدمات القنصلية. وتؤكد الحكومة البريطانية أنها لا تعترف بالسيادة الإسرائيلية على القدس الشرقية، وتعتبرها أرضاً واقعة تحت الاحتلال الإسرائيلي.