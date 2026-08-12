ارتفاع ضحايا زلزال كولومبيا إلى 170

واصل عمال الإنقاذ والمتطوعون في كولومبيا، أمس، إزالة الأنقاض، في سباق مع الزمن للعثور على ناجين من أقوى زلزال يضرب البلاد خلال العقد الأخير، في كارثة أسفرت حتى الآن عن نحو 170 شخصاً على الأقل وإصابة 600 آخرين وتدمير عشرات المباني.

وذكرت رابطة رؤساء البلديات، أن حصيلة القتلى ارتفعت إلى 169 شخصاً. وسجل أغلب القتلى في مدن كالي وبيريرا ومانيزاليس وكيبدو في غرب البلاد. كما أفاد رؤساء بلديات بانهيار 165 مبنى جراء الزلزال الذي بلغت قوته 7.4 درجات.

وأثار الزلزال حالة من الذعر في المدن الغربية الكبرى بالبلاد، ما دفع الآلاف من السكان للخروج إلى الشوارع. وفي مدينة كالي التي كانت من أكثر المدن تضرراً، عمل عناصر الإنقاذ المحترفون والمتطوعون على إزالة الأنقاض بأيديهم العارية بحثاً عن أي علامات للحياة.

من جانبه، أعلن الرئيس أبيلاردو دي لا إسبيريا الذي تولى منصبه قبل ثلاثة أيام فقط، حالة الطوارئ، وتعهد بقيادة عملية إنقاذ منسقة.

وأعربت دول عدة في أمريكا اللاتينية، بالإضافة إلى إسبانيا وفرنسا، عن دعمها لكولومبيا بعد هذه الكارثة. كما أعلن الاتحاد الأوروبي عن تفعيل خدمة الأقمار الاصطناعية كوبرنيكوس للمساعدة في عمليات الإنقاذ واعتزامه تقديم تمويل ⁠ودعم لعمليات الإنقاذ عقب الزلزال الذي ضرب كولومبيا.