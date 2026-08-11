عشرات القتلى في زلزال قوي ضرب كولومبيا

بوغوتا، وكالات - أبوظبي، وام

هز زلزال قوي كولومبيا وخلف عشرات القتلى وانهيار مبانٍ ومحاصرين تحت الأنقاض، بما أجبر السكان على إخلاء المنازل إلى مناطق بعيدة عن دائرة الخطر، فيما شعر بالزلزال سكان الإكوادور وبنما المجاورتين دون أن يسفر سوى عن أضرار محدودة فيهما.

وقالت السلطات المحلية في كولومبيا، إن ​47 شخصاً على الأقل لقوا حتفهم بعدما ضرب البلاد زلزال قوي بلغت شدته 7.4 درجات على مقياس ريختر، ما أسفر عن انهيار مبان في عدد من المدن وبقاء آخرين محاصرين تحت الأنقاض، وأجبر الناس على إخلاء منازلهم في مناطق بعيدة حتى العاصمة بوغوتا.

وسجل أعلى عدد من القتلى في مدينة بيريرا، الواقعة في منطقة زراعة البن في كولومبيا، فيما قال رئيس البلدية، ماوريسيو سالازار، إن 18 شخصاً ⁠لقوا حتفهم.

وقال خورخي إدواردو روخاس، رئيس بلدية مانيزاليس، إن 3 أشخاص لقوا حتفهم. وقالت ليخيا ديل كارمن كوردوبا، رئيسة بلدية مدينة بوينافينتورا، إن شخصاً واحداً لقي حتفه في المدينة، التي ‌تعد الميناء الرئيسي لكولومبيا على المحيط الهادي، بعد انهيار مبنى، ما أدى إلى احتجاز عدد من الأشخاص. وقال أليخاندرو إيدر رئيس بلدية كالي، إن ما لا يقل عن 20 مبنى انهار، بينما ‌لا يزال أشخاص عالقون تحت الأنقاض.

وأضاف أن المدينة طلبت ‌من السلطات في بوغوتا ‌ومديلين إرسال فرق إنقاذ لدعم جهود الإغاثة. وذكر إيدر لإذاعة بلو راديو: «حتى اللحظة، تسنى إنقاذ شخصين، ​وهما امرأة مسنة وفتاة ‌صغيرة..

لا يزال ​هناك المزيد من المحاصرين.. نتعامل مع ⁠ما لا يقل عن 12 نقطة اختناق و25 مبنى منهاراً». ووقع مركز الزلزال بالقرب من سان خوسيه ديل بالمار في تشوكو، ​وهو إقليم ⁠لا يقطنه الكثير ⁠من السكان على ساحل المحيط الهادي في كولومبيا.

وأفادت نوبيا كارولينا كوردوبا كوري، رئيسة بلدية تشوكو، بوقوع إصابات وأضرار جسيمة في كيبدو ⁠عاصمة الإقليم، وحذرت السكان من الهزات الارتدادية.

وذكرت الوكالة المعنية بإدارة الكوارث في كولومبيا، أن الزلزال، الذي وقع في تمام الساعة 7:34 بالتوقيت المحلي (12:34 بتوقيت غرينتش)، شعر به سكان تسع مناطق وجميع عواصم الأقاليم البالغ عددها 32، ما دفع إلى تنفيذ عمليات ‌إجلاء كما وردت تقارير عن وقوع أضرار.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية ونظيرتها الكولومبية، أن مركز الزلزال كان في قرية سان خوسيه ديل بالمار، وهي قرية يبلغ عدد سكانها نحو 4800 شخص في مقاطعة تشوكو على بعد حوالي 250 ميلاً (400 كيلومتر) غرب بوغوتا.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إن الزلزال وقع على عمق 66 ميلاً (107 كيلومترات).. كما شعر بالزلزال السكان في الإكوادور وبنما المجاورتين، لكنه لم يسفر سوى عن أضرار محدودة هناك.

وأشار إلى عدم وجود أي تحذير من حدوث تسونامي. وعدلت هيئة الجيولوجيا الكولومبية قوة الزلزال إلى 7.4 درجات، وأوضحت أن عمقه بلغ 96 كيلومتراً بدلاً من 79 كيلومتراً التي أوردتها السلطات في ​البداية.

تضامن وتعازٍ

وأعربت دولة الإمارات عن تضامنها مع جمهورية كولومبيا، إثر الزلزال الذي ضرب البلاد، وأسفر عن وقوع وفيات وإصابات، إلى جانب أضرار ماديّة جسيمة.

وعبرت وزارة الخارجية، في بيان لها، عن خالص تعازيها وصادق مواساتها إلى أهالي وذوي الضحايا، وإلى جمهورية كولومبيا وشعبها الصديق في هذا المصاب الأليم، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.