جيش البرهان يقصف قافلة مساعدات أممية

أكدت الإمارات أن التصعيد المتواصل في مدينة الأبيض والمناطق المحيطة بها يبرهن على أنه لا يوجد حل عسكري للنزاع في السودان، مجددة دعوتها إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار، والتوصل إلى هدنة إنسانية عاجلة.

جاء ذلك في بيان الإمارات خلال الجلسة العاجلة التي عقدها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن الأوضاع في مدينة الأبيض.

وجدد البيان إدانة الإمارات بأشد العبارات لجميع انتهاكات القانون الدولي التي يرتكبها طرفا النزاع في مختلف أنحاء السودان، بما في ذلك استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية.

ودعا إلى توسيع نطاق حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة ليشمل كامل أراضي السودان، مؤكدة أهمية ضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق إلى جميع المناطق المتضررة.

إلى ذلك، أعلنت الأمم المتحدة استهداف قافلة متعاقدة مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين كانت تنقل مساعدات إنسانية، إثر قصف بطائرة مسيّرة، تتبع لجيش عبدالفتاح البرهان، قرب منطقة تندلتي في السودان، وذلك بحسب مصادر محلية، ما أدى إلى فقدان 50 طناً مترياً من مواد الإغاثة كانت مخصصة لآلاف المحتاجين في ولاية جنوب كردفان.

وأكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن القافلة دُمّرت بالكامل، محذراً من أن آلاف الأشخاص سيُحرمون من المساعدات العاجلة، وداعياً أطراف النزاع إلى حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، وزيادة التمويل لتلبية الاحتياجات الإنسانية المتفاقمة.

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