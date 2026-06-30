«الدعم السريع» توافق على ممرات آمنة في «الأبيض» بتنسيق دولي

أعلنت قوات الدعم السريع في السودان موافقتها على فتح ممرات آمنة للمدنيين في مدينة الأبيض، واستعدادها لمواصلة التنسيق والحوار مع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، إلى جانب الشركاء الدوليين والإقليميين، للتوصل إلى إجراءات عاجلة تكفل حماية المدنيين وتخفيف معاناتهم، تحت إشراف المجتمع الدولي والاتحاد الأفريقي.

وقالت هيئة سياسية تابعة لقوات الدعم السريع، في بيان صدر أمس، إنها تتابع باهتمام بالغ الحوارات الجارية مع المجتمع الدولي بشأن حماية المدنيين، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، وفتح ممرات آمنة للمدنيين في مدينة الأبيض، معربة عن ترحيبها بالجهود الدولية الرامية إلى معالجة الأوضاع الإنسانية المتدهورة.

وأكد البيان التزام الحكومة بتسهيل وتأمين وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين دون عوائق أو تمييز، بالتنسيق مع الأمم المتحدة، إلى جانب توفير الضمانات اللازمة لخروج المدنيين إلى مناطق آمنة.

ودعا البيان المجتمع الدولي إلى ممارسة أقصى درجات الضغط على الجيش لإلزامه بالسماح للمدنيين بمغادرة المدينة بحرية، ووقف تجنيدهم قسراً.

وجدد البيان التأكيد أن التوصل إلى هدنة إنسانية فورية وغير مشروطة يمثل السبيل الأكثر فاعلية لحماية المدنيين.