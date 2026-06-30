فنزويلا تهتز بعد خمسة أيام من الزلزال المدمر

ضربت أمس هزة ارتدادية فنزويلا بعد خمسة أيام من الزلزالين المدمرين، فيما باتت فرص العثور على ناجين ضئيلة.

واهتزت كراكاس مجدداً أمس بعد زلزال بقوة 4,6 درجات وفق هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية (USGS)؛ بعد خمسة أيام من الزلزالين المزدوجين اللذين أوديا بحوالي 1500 شخص.

وأفادت الهيئة الأمريكية بأن مركز الهزة يقع على بعد 27 كيلومتراً شمال كاراباييدا في ولاية لا غوايرا (شمال)، على عمق 10 كيلومترات، أي بالقرب من المنطقة التي دمرتها كارثة الأربعاء الفائت.

وقال رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية خورخي رودريغيز، عبر تطبيق تلغرام: «لقد شهدنا للتو هزة ارتدادية متوسطة الشدة، ولم تردنا أي تقارير عن وقوع أضرار إضافية في أي جزء من البلاد».

وصرّح خوسيه غونزاليس، وهو أحد سكان لا غوايرا، لوكالة فرانس برس «لقد شعرنا بها حقاً».

وكانت حصيلة ضحايا الزلزالين في فنزويلا قد ارتفعت الأحد لتصل إلى 1500 قتيل، مع معلومات عن فقدان نحو 50 ألف شخص، بحسب الأمم المتحدة.

وذكرت السلطات أن الزلزال أدى إلى تضرر 774 مبنى، انهار 189 منها.

ويرى الخبراء أن فرص العثور على ناجين تتضاءل مع مرور الوقت.

وقالت الرئيسة بالإنابة ديلسي رودريغيز، إن «عمليات البحث والإنقاذ متواصلة. وقد عثرنا على ناجين أحياء... وما زال الأمل يحدونا»، في وقت يواصل الآلاف من عناصر الإنقاذ، بينهم أكثر من 2000 أجنبي، والمتطوعين سباقهم مع الزمن.