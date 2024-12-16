أمريكا: احتمالات السلام في السودان باتت ضعيفة

أكد المبعوث الأمريكي الخاص إلى السودان توم بيرييلو أن السودان يواجه خطر التحول إلى «دولة فاشلة» أو التفكك في ظل الحرب ما يؤدي إلى تعمق الأزمة الإنسانية.

وحذر المبعوث الأمريكي من تداعيات الحرب في السودان، قائلاً إنها تفاقم الأزمة الإنسانية وتعطل فرص السلام في البلاد، واعتبر أن احتمالات السلام باتت ضعيفة في السودان «بسبب استفادة الأطراف المتصارعة مالياً وسياسياً من استمرار النزاع». وألقى المبعوث الأمريكي الخاص باللوم أيضاً على الحكومة السودانية بقيادة البرهان «باستخدام المجاعة سلاح حرب عبر حرمان مناطق خاضعة لسيطرة خصومها من المساعدات الإنسانية»، مشيراً إلى المخاوف من تقسيم البلاد في حال إنشاء «هياكل حكومية موازية».

وقال في منشور عبر منصة «إكس»: «نحن نقدر أن العديد من الأصوات السودانية المسؤولة تحدثت ضد الفكرة المتهورة المتمثلة في الإعلان عن هيكل حكم أحادي الجانب في السودان. ونؤكد أن مثل هذه الخطوة من شأنها أن تهدد وحدة البلاد». يذكر أنه منذ منتصف أبريل 2023، يخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حرباً خلفت نحو 18 ألفاً و800 قتيل، وقرابة 10 ملايين نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة.

وكانت الضربات المتبادلة بين الطرفين أسفرت الأسبوع الماضي في دارفور وأم درمان عن مقتل أكثر من 165 شخصاً وإصابة المئات، حسب مجموعة «محامو الطوارئ». ويتبادل الجيش وقوات الدعم السريع الاتهامات بارتكاب جرائم حرب، بما في ذلك استهداف المدنيين.