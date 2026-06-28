تونس: السيطرة على حريق ضخم في سوق كبير تسبب في حالة وفاة

أعلنت وزارة الداخلية في تونس اليوم الأحد السيطرة على حريق ضخم أتى على سوق كبير وسط العاصمة وتسبب في حالة.

وكان الحريق اندلع فجر اليوم الأحد في سوق "سيدي عبد السلام" بمنطقة باب سعدون وسط العاصمة، ونجحت فرق الإطفاء لاحقا في السيطرة عليه ومنع تمدده الى المباني المجاورة.

وأظهرت مقاطع فيديو النيران مندلعة في كامل جوانب السوق فيما علت سحب من الدخان الكثيف المكان المحاذي لمقرات مؤسسات وشركات.

وقال شهود إن الحريق أتى على كامل المحتويات والسلع بالسوق وتسبب في خسائر جسيمة لأصحاب المحلات.

وأعلنت وزارة الداخلية مشاركة ثماني شاحنات إطفاء في إخماد النيران والسيطرة عليها نهائيا كما أشارت إلى العثور على جثة آدمية أثناء عمليات التبريد.

وأوضحت الوزارة أن السلطات الأمنية تنسق مع النيابة العامة للتحقيق في أسباب اندلاع الحريق بينما تواصل فرق الحماية المدنية في تأمين الحراسة الوقائية ومنع تجدد النيران نظرا لارتفاع درجات الحرارة.

ومثل باقي دول حوض البحر المتوسط تشهد تونس موجات حرارة مرتفعة لكنها لا تزال في مستويات اعتيادية في مثل هذه الفترة.