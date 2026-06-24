وزير الدفاع الإسرائيلي: الحساب مفتوح مع الحوثيين

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن الحساب مفتوح مع الحوثيين وسيدفعون الثمن وإذا وقع زعيمهم في مرمى نظرنا "فسنقضي عليه".

من جهة أخرى أكد كاتس، خلال مؤتمر بمركز الحكم المحلي، بشأن الخلاف مع الولايات المتحدة حول ملف لبنان: «حتى لو كان هناك طلب أميركي، فلن ننسحب من جنوب لبنان».

وأكد كاتس أن أكثر من 200 ألف لبناني لن يتمكنوا من العودة إلى بلداتهم في الجنوب.

وأضاف، في تصريحات نقلتها صحيفة «معاريف»: «لن يعود 200 ألف من السكان. لا يوجد سكان ولا يوجد إرهابيون» .

وأردف: «ما حدث في الماضي في المناطق الأمنية التي كانت تضم أيضًا سكانًا مدنيين هو تفجيرات وعبوات ناسفة وهجمات إرهابية ضد الجنود، ولذلك لن نسمح بحدوث ذلك. الجنود في الداخل، والسكان في الخارج. البنية التحتية مدمرة، والمنازل مهددة ومدمرة».

وشدد وزير الجيش الإسرائيلي قائلًا: «لن ننسحب».

وأوضح أن إسرائيل لا تنوي تغيير المفهوم الأمني الذي تم وضعه بعد الحرب، قائلًا: «لن نغادر المنطقة الأمنية في سوريا ولبنان. وهذا هو المفهوم الأمني».