السويد تتجه لمحاصرة «الإخوان» والتمويل الأجنبي

تتجه السويد إلى تشديد الرقابة على التمويل الأجنبي للجماعات الدينية والمنظمات المدنية، في خطوة تأتي بالتوازي مع فتح تحقيق رسمي بشأن الإسلام السياسي ونفوذ التيارات الدينية داخل المجتمع السويدي.

وأعلنت وزارة العدل السويدية أن الوزير غونار سترومر عقد مؤتمراً صحفياً، أمس، بمناسبة تقديم تقرير بعنوان «إطار تنظيمي جديد لفحص التمويل الأجنبي للجماعات الدينية وغيرها من الأنشطة»، وذلك بحضور المحقق الخاص مايكل مالكفيست، للاطلاع على مسار التحقيق.

ويأتي ذلك بعد أيام من قرار الحكومة السويدية تكليف الباحث المتخصص في قضايا الإرهاب ماغنوس رانستورب، بإجراء تحقيق رسمي بشأن الراديكالية الدينية والإسلام السياسي، بهدف رسم صورة لحجم الظاهرة وتطورها وتأثيرها على الديمقراطية والاندماج والمؤسسات في البلاد.

وبحسب ما أوردته وسائل إعلام سويدية، من بينها «أفتونبلادت» و«أومني»، يركز النقاش السياسي على جمعيات ومدارس واتحادات تعليمية يُشتبه في ارتباط بعضها بشبكات قريبة من تنظيم الإخوان، وسط اتهامات باستخدام هذه المؤسسات لبناء نفوذ طويل الأمد داخل المجتمع السويدي.