لوّح بفتح "هرمز" عسكرياً.. نتنياهو: الأمر لم ينته في إيران لكن تم إضعافهم

أكّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنّ المواجهة مع إيران "لم تنتهِ بعد"، مُشيراً في الوقت ذاته إلى أنّ القدرات الإيرانية "أُضعفت" خلال الجولة الراهنة من الحرب، فيما لوّح بإمكانية التصعيد العسكريّ من جديد بقيادة الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وقال نتنياهو، في تصريحات صحفية، إنّ بلاده "تترك الأمر للرئيس ترمب إن استلزمت الضرورة تصعيداً عسكرياً"، مؤكّدًا أنّ "القوات الإسرائيلية والأميركية على أهبة الاستعداد فيما يخصّ إيران عند الحاجة".

ولفت رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى أنّ خيار "فتح مضيق هرمز ممكن عسكرياً"، بوصفه أحد السيناريوهات المطروحة في حال أَقدمت طهران على إغلاقه أو تَهديد الملاحة الدولية فيه، في إشارة إلى إحدى أبرز نقاط الاحتكاك الاستراتيجية في منطقة الخليج العربي، الذي يَعبره نحو ربع صادرات النفط البحري في العالم.

كما اتهم إيران ب"اللعب بالنار" بعد الاعتداء الإرهابي اليوم على الكويت.