غوتيريش: ميثاق الأمم المتحدة ليس اختيارياً وليس «قائمة طعام» بحسب الطلب

ندد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أمس، بهجمات غير مسبوقة تتعرض لها مبادئ الأمم المتحدة، وذلك في خطاب في الذكرى الثمانين لتوقيع الشرعة المؤسسة للمنظمة الدولية.

وقال غوتيريش أمام الدول الأعضاء: «فلنكن واضحين: اليوم، نشهد هجمات على أهداف ومبادئ شرعة الأمم المتحدة في شكل غير مسبوق».

مشيراً إلى التهديد باستخدام القوة أو استخدامها ضد الدول ذات السيادة، وانتهاك القانون الدولي بما في ذلك القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، واستهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية، واستغلال الغذاء والماء وتآكل حقوق الإنسان، من دون أن يسمي أي جهة مسؤولة عن هذه الانتهاكات.

وتابع غوتيريش: «نلاحظ أيضاً نمطاً مألوفاً: التزام الميثاق عندما يناسبنا، وتجاهله عندما لا يناسبنا.. ميثاق الأمم المتحدة ليس اختيارياً.. إنه ليس قائمة طعام بحسب الطلب.. لا يمكننا تطبيع هذه الانتهاكات للمبادئ الأساسية للميثاق».

ودافع غوتيريش عن المنظمة التي تحتفل بهذه الذكرى على وقع انتقادات لاذعة، قائلاً: «يمكننا الربط مباشرة بين إنشاء الأمم المتحدة ومنع نشوب حرب عالمية ثالثة.. الدفاع عن أهداف ومبادئ الميثاق مهمة لا تنتهي، في إشارة إلى الحروب والكوارث الإنسانية».

وقال: لقد شهدنا تقدماً في الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان والقانون الدولي، لكننا نشهد اليوم للأسف اتجاهاً معاكساً ومقلقاً.. الآن أكثر من أي وقت مضى، علينا احترام القانون الدولي وتجديد التزامنا به، قولاً وفعلاً، داعياً الدول الأعضاء إلى الارتقاء إلى مستوى الحدث.

في 26 يونيو 1945، وقّعت 50 دولة ميثاق الأمم المتحدة في سان فرانسيسكو، الذي يحدد المبادئ التي تنظم العلاقات الدولية، لإنقاذ الأجيال المقبلة من ويلات الحروب. وباتت الأمم المتحدة واقعاً ملموساً بعد بضعة أشهر، في 24 أكتوبر.

وتحل هذه الذكرى في وقت تواجه الأمم المتحدة أزمة متعددة الجوانب تثير تساؤلات حول مستقبلها. وأطلق غوتيريش مبادرة UN80 في مارس بهدف تحسين فاعلية الأمم المتحدة.