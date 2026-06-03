تونس.. المؤبد لراشد الغنوشي في قضية "الجهاز السري"

أصدرت محكمة تونسية أحكاماً بالسجن بحق زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي وعدد من المتهمين في القضية المعروفة باسم "الجهاز السري"، تراوحت بين السجن المؤبد وأحكام طويلة الأمد.

وبحسب وسائل إعلام تونسية وحركة النهضة، قضت المحكمة بالسجن المؤبد بحق الغنوشي (84 عاما)، مع إضافة عقوبات سجنية أخرى، في القضية المرتبطة باتهامات تتعلق بالإرهاب وتأسيس جهاز أمني سري لخدمة الحركة.

كما أصدرت المحكمة حكماً بالسجن المؤبد مع عقوبات إضافية بحق الضابط المتقاعد كمال البدوي.

وفي القضية ذاتها، حكمت المحكمة على رئيس الوزراء التونسي الأسبق علي العريض بالسجن لمدة 42 عاماً.

ويواجه العريض أيضاً اتهامات في ملف منفصل يتعلق بإرسال مقاتلين إلى مناطق النزاع في العراق وسوريا خلال السنوات الماضية.