إسرائيل تشن 250 غارة جوية على سوريا منذ سقوط الأسد

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان الثلاثاء أنّ الجيش الإسرائيلي شنّ منذ سقوط الرئيس السوري بشار الأسد قبل يومين حوالي 250 غارة جوية على مختلف أنحاء سوريا "دمّرت أهمّ المواقع العسكرية" في هذا البلد.

وقال المرصد إنّ "إسرائيل نفّذت نحو 250 غارة جوية على الأراضي السورية" منذ فجر الأحد مما أسفر عن "تدمير أهمّ المواقع العسكرية في سوريا" بما في ذلك مطارات ومستودعات وأسراب طائرات ورادارات ومحطات إشارة عسكرية ومستودعات أسلحة وذخيرة ومراكز أبحاث علمية وأنظمة دفاعات جوية، فضلا عن منشأة دفاع جوي وسفن حربية في ميناء اللاذقية في شمال غرب البلاد.