أضرار بمبنى قرب تل أبيب جراء مسيّرة من اليمن

أعلن الجيش الإسرائيلي، أمس، أن طائرة مسيّرة أصابت مبنى جنوبي تل أبيب. وقالت القناة 13 الإسرائيلية: «ضربت طائرة مسيّرة الطابق الـ15 من مبنى سكني في يفنه ولحق دمار كبير بشقتين». وقال الجيش: «اخترقت مسيّرة معادية الأجواء الإسرائيلية قادمة على ما يبدو من اليمن».

وأفاد عن «تقارير حول سقوط هدف جوي مشبوه في يفنه. ولم يتم تفعيل أي تحذير». وأشارت قوات الإطفاء والإنقاذ، التي وصلت إلى مكان الحادث، إلى وقوع أضرار جسيمة في شقتين. وأشارت خدمة إسعاف نجمة داوود الحمراء إلى «دخان كثيف يتصاعد من شرفة الطابق العلوي من المبنى ودمار في الشرفة» دون ذكر إصابات. ونقل موقع 0404 الإسرائيلي عن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي قوله: «يبدو أن الطائرة المسيّرة التي أصابت مبنى في يفنه قد انطلقت من اليمن».

ووقع الانفجار في شرفة شقة في الطابق الخامس من المبنى.

وأعلنت ميليشيا الحوثي في اليمن عن تنفيذ عملية عسكرية استهدفت ما قالت إنه «هدف حساس» بمنطقة يفنه في أسدود.