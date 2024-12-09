أمريكا تحدد أولوياتها في "سوريا الجديدة"

أكد وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن "الاثنين" أن الولايات المتحدة عازمة على منع تنظيم داعش الإرهابي من إعادة تنظيم صفوفه في سوريا، وكذلك الحؤول دون تفكك هذا البلد بعد سقوط النظام السوري.

وقال بلينكن خلال مناسبة في وزارة الخارجية "سيحاول تنظيم داعش استغلال هذه المرحلة لإعادة بناء قدراته وتنظيم صفوفه. كما أثبتت ضرباتنا الدقيقة خلال نهاية الاسبوع، نحن عازمون على عدم السماح بحصول ذلك".

وفي موقف لا يتقاطع مع ما أعلنه الرئيس المنتخب دونالد ترامب لجهة أن واشنطن لا مصالح حيوية لديها في البلاد التي تشهد نزاعا منذ العام 2011، قال بلينكن إن لواشنطن سلسلة من المصالح في سوريا، بينها الحفاظ على وحدتها.

وأوضح: "لدينا مصلحة واضحة في بذل كل ما في وسعنا لتجنب تفكك سوريا، والهجرات الجماعية من سوريا، وبالتأكيد تصدير الإرهاب والتطرف".

واوضح أيضا أن للولايات المتحدة "مصلحة واضحة في ضمان عدم وقوع أي أسلحة دمار شامل أو مكونات منها بقيت في سوريا في الأيدي الخطأ".