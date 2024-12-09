رفع علم الفصائل المسلحة فوق مبنى السفارة السورية بموسكو

أفادت وكالة تاس للأنباء بأن السفارة السورية رفعت علم الفصائل المسلحة فوق مبناها بموسكو.

وقالت وسائل إعلام روسية رسمية أمس إن قادة فصائل المعارضة السورية ضمنوا أمن القواعد العسكرية الروسية والمؤسسات الدبلوماسية في سوريا.

ونقلت وسائل إعلام روسية رسمية، عن مصدر في الكرملين قوله "إن مسؤولين روس على اتصال بممثلي المعارضة السورية المسلحة التي ضمن قادتها أمن القواعد العسكرية الروسية والمؤسسات الدبلوماسية في سوريا".

وأضاف المصدر أن روسيا تأمل في "استمرار الحوار السياسي بما يخدم مصالح الشعب السوري وتطوير العلاقات الثنائية بين روسيا وسوريا".