كوبا: أي هجوم أمريكي سيؤدي إلى «حمام دم»

شدد الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل، أمس، على حق بلاده «المشروع» في الرد على أي هجوم قد تشنه الولايات المتحدة،، محذراً من أن أي عمل عسكري أمريكي ‌ضد بلاده ​سيؤدي إلى «مذبحة وحمام دم» لها عواقب لا حصر لها على السلام والاستقرار في المنطقة.

وكتب دياز كانيل على منصة «إكس»، أن كوبا التي «تتعرض لعدوان متعدد البعد من جانب الولايات المتحدة، لديها الحق المطلق والمشروع في الدفاع عن نفسها في وجه هجوم عسكري، الأمر الذي لا يمكن استخدامه منطقياً ذريعة لفرض حرب على الشعب الكوبي الأبي»، محذراً من أن حصول ذلك سيؤدي إلى «مذبحة وحمام دم» لها عواقب لا حصر لها على السلام والاستقرار في المنطقة.

وجدد الرئيس الكوبي التأكيد أن بلاده لا تشكل تهديداً، وليس لديها أي خطط أو نوايا عدوانية تجاه دول أخرى. وذكر موقع «أكسيوس» الأمريكي أول من أمس، نقلاً عن معلومات استخباراتية، أن كوبا حصلت على أكثر من 300 مسيرة عسكرية.

وتجري تقييماً لإمكان استخدامها قرب قاعدة غوانتانامو الأمريكية في شرق الجزيرة. وأضاف «أكسيوس» أن هذه المعلومات أثارت قلقاً في واشنطن، حيث حذر مسؤولون من «خطر متنامٍ».

وتتهم الحكومة الكوبية واشنطن بتمهيد الأرضية السياسية لتدخل عسكري ضد الجزيرة.

ويعتبر الرئيس دونالد ترامب الجزيرة الشيوعية، الواقعة على بعد 150 كيلومتراً قبالة سواحل فلوريدا، «تهديداً استثنائياً» للأمن القومي الأمريكي. وهدد مراراً بـ«السيطرة» على كوبا.