نتنياهو: صحتي ممتازة.. من زعموا أنني مريض بمرض عضال سوف يحاكمون

وصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى محكمة تل أبيب الجزئية لحضور جلسة استماع بخصوص دعوى التشهير التي أقامها ضد الصحفيين يوري مسغاف وبن كاسبيت، بالإضافة إلى المحامي جونين بن يتسحاق، والتي يطالب فيها بالحصول على تعويض نصف مليون شيكل، بسبب "نشر معلومات كاذبة" عن حالته الصحية.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم الخميس، عن نتنياهو قوله في افتتاح الجلسة، التي ترأسها القاضي مناحيم مزراحي، قال: "حالتي الصحية جيدة، بل يقول البعض إنها ممتازة. لم أُصب بسرطان البنكرياس أبدا، كما جاء في تقرير في أبريل/نيسان 2024".

وأوضح نتنياهو: "لو كان الأمر كذلك، لما كنت هنا. لقد تحسنت حالتي هذا العام"، مضيفا: "صحتي جيدة جدا"، وهدد باتخاذ إجراءات قانونية، حيث قال: "من زعموا أنني مريض بمرض عضال موجودون هنا. سنحاكم الجميع وسيرون الحقائق".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي أعلن في أبريل، للمرة الأولى، خضوعه لعلاج من ورم خبيث في البروستاتا، وذلك بعد جراحة سابقة أجراها في ديسمبر 2024 لعلاج تضخم حميد في البروستاتا.

وأدرج نتنياهو هذه المعلومات ضمن بيان مطول نشره على وسائل التواصل الاجتماعي، ترافق مع إصدار تقريره السنوي للتقييم الصحي، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وبصرف النظر عن الورم ــ الذي أكد نتنياهو أنه تم علاجه بنجاح ــ أفاد التقييم الطبي بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي 76 عاما يتمتع بصحة جيدة، مشيرا إلى أن جميع نتائج فحوصات الدم واختبارات اللياقة البدنية جاءت طبيعية.