ترامب: شكراً للإمارات على شجاعتها ومساعدتها القيّمة

وجّه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشكر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة والسعودية وقطر، على شجاعتها ومساعدتها القيّمة، وذلك تقديراً لدورها في دعم الجهود التي أفضت إلى إعلان إيران فتح مضيق هرمز بالكامل أمام الملاحة العالمية.

وقال إن مضيق هرمز بات مفتوحاً بالكامل للملاحة، وإن إيران لن تغلقه مرة أخرى، وإنها تعمل على إزالة جميع الألغام البحرية هناك بمساعدة أمريكية، مضيفاً أنه في الوقت نفسه سيظل الحصار البحري على إيران مستمراً.

وأكد أن إيران وافقت على تعليق برنامجها ​النووي إلى ​أجل ⁠غير ​مسمى، مرجحاً إجراء المزيد من المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران خلال نهاية الأسبوع.

وقال إنه ربما يتجه إلى إسلام آباد بمجرد التوصل إلى اتفاق، الذي أعرب عن اعتقاده أنه قد يتم خلال يومين.

وقال ترامب، عبر منصته «تروث سوشيال»: «شكراً للإمارات والسعودية وقطر على شجاعتكم ومساعدتكم القيمة». وأضاف أن فتح المضيق يمثل «يوماً عظيماً ومشرقاً للعالم».

كما كتب ترامب: «مضيق هرمز مفتوح بالكامل وجاهز للأعمال وللمرور الكامل، لكن الحصار البحري سيظل قائماً بالكامل وساري المفعول فيما يتعلق بإيران فقط، إلى حين اكتمال معاملتنا مع إيران بنسبة 100 بالمئة».

وأضاف الرئيس الأمريكي: «من المفترض أن تسير هذه العملية بسرعة كبيرة، نظراً لأن معظم النقاط تم التفاوض عليها بالفعل. شكراً لاهتمامكم بهذا الأمر!».

وفي منشور آخر قال ⁠ترامب إن ‌«إيران ​وافقت على ​عدم ⁠إغلاق ​مضيق ⁠هرمز مرة ⁠أخرى، وهي ستكف عن استخدامه سلاحاً ضد العالم».

وأوضح أن إيران تعمل بمساعدة من الولايات المتحدة على إزالة جميع الألغام البحرية من مضيق هرمز.

وأوضح ترامب أنه «بعد انتهاء مسألة مضيق هرمز، تلقيت اتصالاً من حلف «الناتو» يسأل إن كنا بحاجة إلى بعض المساعدة».

وأضاف: «قلت لهم أن يبتعدوا، إلا إذا كانوا يريدون فقط تحميل سفنهم بالنفط، لقد كانوا عديمي الفائدة عندما كنا بحاجة إليهم»، معتبراً أنهم «مجرد نمر من ورق».

تخصيب اليورانيوم

وفي اتصال هاتفي مع شبكة «نيوز نيشن» الأمريكية قال الرئيس الأمريكي إن إيران وافقت على وقف تخصيب اليورانيوم. وأضاف ترامب أنه «ليس متفاجئاً» من الخطوة الإيرانية.

كما نقلت «بلومبرغ ​نيوز» ​عن ⁠ترامب قوله إن إيران وافقت على تعليق برنامجها ​النووي إلى ​أجل ⁠غير ​مسمى، ⁠وإنها لن ⁠تتلقى ⁠أي أموال ​مجمدة ​من أمريكا.

وفي اتصال هاتفي مع «رويترز»، أمس، قال ترامب إن الولايات المتحدة ​ستدخل إيران «بوتيرة ​هادئة» ⁠للحصول ​على ⁠اليورانيوم المخصب وإرساله ⁠إلى أمريكا. وأوضح «سنعمل على ذلك معا.

سنبدأ العمل مع إيران بوتيرة هادئة وسنبدأ الحفر باستخدام آلات ضخمة... وسنجلبه إلى الولايات المتحدة».

وأضاف أنه من المرجح إجراء المزيد من المحادثات مطلع الأسبوع بشأن اتفاق مع إيران، وأنه ربما يتجه إلى إسلام آباد بمجرد التوصل إلى اتفاق، لكنه لم يتخذ هذا القرار بعد.

ووفقاً لموقع «أكسيوس» الأمريكي، قال ترامب إن المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين «سيلتقون على الأرجح هذا الأسبوع»، معرباً عن توقعه التوصل إلى اتفاق نهائي «لإنهاء الحرب».

وأضاف ترامب أن «الإيرانيين يريدون الاجتماع، يريدون إبرام اتفاق. أعتقد أن اجتماعاً سيعقد على الأرجح خلال عطلة نهاية الأسبوع. أعتقد أننا سنتوصل إلى اتفاق خلال اليوم أو اليومين المقبلين».

وأشار «أكسيوس» إلى أن ترامب أجرى «مكالمة مباشرة واحدة على الأقل مع مسؤول إيراني خلال الأيام الأخيرة»، لافتاً إلى أن موقفه يعكس «تفاؤلاً واضحاً» بشأن مسار المحادثات.

وبحسب ما أفاد به مسؤولون أميركيون متعددون ومصادر مطلعة على المفاوضات للموقع، فإن تقدماً كبيراً تحقق.

وأن الولايات المتحدة وإيران تقتربان الآن من وضع خطة سلام من ثلاث صفحات، تشمل احتمال الإفراج عن نحو 20 مليار دولار من أموال إيران المجمدة مقابل تخليها عما لديها من يورانيوم مخصب.

ووفقاً لما نقله موقع «أكسيوس» عن المصادر، فإنه من المتوقع أن تُعقد المحادثات الأمريكية الإيرانية في إسلام آباد غداً الأحد على الأرجح.

حصار بحري

في الأثناء قال مسؤول أمريكي لوكالة «رويترز» إن الحصار العسكري الأمريكي المفروض على إيران، الذي يشارك فيه أكثر من 10 آلاف جندي، لا يزال سارياً.

وذلك بعد وقت قصير من إعلان إيران قرارها عدم التدخل في حركة الملاحة التجارية عبر مضيق هرمز.

وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قد أعلن أن مضيق هرمز بات مفتوحاً كلياً أمام جميع السفن التجارية طوال الفترة المتبقية من وقف إطلاق النار، وذلك تماشياً مع وقف إطلاق النار في لبنان، وسارع ترامب إلى الترحيب بهذه الخطوة.

و​أصدر سلاح البحرية الأمريكي، أمس، ​بياناً تحذيرياً يفيد بأن حجم الخطر من الألغام في أجزاء من مضيق هرمز لم يتم تحديده ⁠بشكل كامل، وينبغي على السفن النظر في تجنب المنطقة.

ورحب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بفتح مضيق هرمز، لكنهما أكدا ضرورة أن يصبح فتح المضيق دائماً، وأنهما سيواصلان التخطيط لمهمة دولية.

إلى ذلك قال رئيس الوزراء البريطاني، أمس، إن أكثر من 12 دولة مستعدة للمساهمة بأصول في مهمة دفاعية ⁠الهدف منها هو استعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز.

وترأست فرنسا وبريطانيا اجتماعاً في باريس ضم 49 دولة لمناقشة سبل الاستعداد لمهمة دفاعية محتملة متعددة الجنسيات لحماية الملاحة في مضيق هرمز حين تسمح الظروف ​بذلك.

وأضاف ‌ستارمر ​للصحافيين، وهو إلى ⁠جانب قادة فرنسا وألمانيا وإيطاليا: «سنمضي قدماً في ​هذا ⁠الأمر ⁠مع عقد مؤتمر في لندن الأسبوع المقبل لوضع ⁠خطة عسكرية.

وسنعلن فيه مزيداً من التفاصيل عن تشكيل المهمة، وقد عرضت أكثر من ‌12 دولة بالفعل المساهمة بأصول». ومضى ​قائلاً: «إعادة فتح المضيق ضرورة ومسؤولية عالمية».

