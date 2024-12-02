الإمارات تؤكد دعم سوريا في مواجهة الإرهاب

أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، موقف الإمارات الداعم لسوريا في مواجهة التطرف والإرهاب.

وتبادل سموه خلال اتصالات هاتفية، أمس، مع نظرائه العراقي والأردني والمصري وجهات النظر بشأن الأوضاع في المنطقة وتداعياتها على الأمن والسلم الإقليميين، خصوصاً التطورات الراهنة في سوريا.

وحشد الجيش السوري، أمس، تعزيزات ضخمة في مواجهة الفصائل المسلحة في محيط مدينة حماة.

وقال الجيش إن قواته تتصدى لهجوم الفصائل في عدة مناطق، وأكد أنه سينتقل قريباً إلى الهجوم المضاد لاستعادة جميع المناطق. وشن الطيران السوري هجمات على مواقع المتمردين، في ريفي حلب وإدلب.

وقال التلفزيون السوري بأن الجيش قتل نحو 1000 مسلح. وتعهد الرئيس السوري بشار الأسد، أمس، بهزيمة الإرهابيين الذين لا يفهمون غير القوة.

