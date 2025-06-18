إجلاء جماعي من إسرائيل وإيران.. دول تسارع لإعادة رعاياها وسط التصعيد

أعلنت وزارات خارجية دول أوروبية عدة الأربعاء، إعادة مئات من مواطنيها من إسرائيل مع احتدام الصراع مع إيران.

كما أعلن سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل الأربعاء، خطة لإجلاء الرعايا الأميركيين جواً وبحراً في خضم الحرب المستمرة بين إسرائيل وإيران.

وجاء في منشور للسفير مايك هاكابي على منصة إكس أن السفارة "تعمل على تسيير رحلات إجلاء جواً ومغادرة عبر سفن الرحلات السياحية" لـ"المواطنين الأميركيين الراغبين بمغادرة إسرائيل".

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الألمانية كريستيان فاغنر، إنه من المتوقع أن تنقل ألمانيا نحو 200 شخص عبر رحلة تجارية مستأجرة من الأردن. وأشار إلى أن رحلة ثانية من عمّان مقررة الخميس.

وقامت المملكة المتحدة بإجلاء عائلات موظفيها الدبلوماسيين العاملين في إسرائيل، حسبما أعلنت وزارة الخارجية الأربعاء، وذلك في ظل احتدام الحرب بين إسرائيل وإيران.

وقالت وزارة الخارجية على موقعها الإلكتروني "تمّ استدعاء عائلات موظفي السفارة البريطانية في تل أبيب والقنصلية في القدس مؤقتاً، كإجراء احترازي"، مضيفة أنّ "السفارة والقنصلية تواصلان عملهما الأساسي، بما في ذلك تقديم الخدمات للرعايا البريطانيين".

وفي روما، قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني إن روما وفرت رحلات جوية للمواطنين الإيطاليين الراغبين في مغادرة إسرائيل.

وأعلنت اليونان أنها أعادت 105 من مواطنيها، إضافة إلى عدد من الأجانب.

وقالت في بيان: "نُقل العائدون إلى أثينا من شرم الشيخ في مصر على متن طائرات من طراز سي-130 وسي-27 تابعة لسلاح الجو اليوناني".

وإلى جانب الرعايا اليونانيين وعائلاتهم، كان على متن الرحلة مواطنون من ألبانيا والنمسا وبلجيكا وبلغاريا وقبرص وفرنسا وألمانيا وجورجيا والمجر وإيطاليا وليتوانيا ورومانيا والسويد وسويسرا والولايات المتحدة.

وقال وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي عبر منصة إكس إن دفعة أولى من البولنديين تمكنوا من العودة إلى وطنهم، ومن المقرر أن تنطلق رحلة أخرى الخميس للغاية عينها.

في صوفيا، هبطت طائرة خاصة ليل الثلاثاء الأربعاء على متنها 148 شخصاً تم إجلاؤهم من إسرائيل، من بينهم 89 بلغارياً.

من جهتها، أعلنت الصين اليوم الأربعاء أنها أجلت نحو 800 من مواطنيها من إيران، وسط الصراع المستمر مع إسرائيل.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قوه جياكون إن أكثر من ألف مواطن صيني آخرين في طريقهم للإجلاء.

وساعدت السفارتان الصينيتان في دولتي أذربيجان وتركمنستان المجاوتين المواطنين الصينيين على دخول البلدين ومغادرة المنطقة.

ونصحت البعثات الدبلوماسية الصينية في إسرائيل وإيران رعاياها بمغادرة البلاد، في أسرع وقت ممكن، بسبب الوضع المتصاعد.

وأكد قوه أن بعض الصينيين غادروا بالفعل إسرائيل. وأضاف أنه لم ترد تقارير بشأن سقوط ضحايا صينيين.

وقالت شبكة فوجي التلفزيونية اليوم الأربعاء إن الحكومة اليابانية بدأت في اتخاذ الترتيبات لإرسال طائرة عسكرية إلى جيبوتي في إطار جهودها لمساعدة المواطنين اليابانيين في إيران وإسرائيل على الإجلاء.

وسارع الأجانب إلى مغادرة إسرائيل بعد أن شنت حملة غارات غير مسبوقة الجمعة استهدفت منشآت نووية وعسكرية إيرانية، ما أثار ردا انتقاميا من طهران.

وتعرضت مناطق سكنية في كلا البلدين لضربات قوية منذ اندلاع القتال، وسارعت الحكومات الأجنبية إلى إجلاء مواطنيها.

