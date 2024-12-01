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الشرق الأوسط

البرلمان العربي يؤكد دعمه لأمن واستقرار سوريا ووحدة أراضيها

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وام

أعرب محمد أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي عن القلق البالغ إزاء التطورات الأخيرة الجارية في الأراضي السورية، مؤكدًا دعم البرلمان العربي لأمن واستقرار الجمهورية العربية السورية ووحدة أراضيها وعدم الانزلاق نحو الفوضى، التي تستغلها التنظيمات الإرهابية والجماعات المسلحة لاستئناف أنشطتها.

وأكد اليماحي في بيان أصدره اليوم دعم البرلمان العربي لكافة الجهود والمساعي العربية التي تهدف إلى إيجاد حل سلمي شامل للأزمة السورية بما يضمن وحدة سوريا وبسط سيادتها على كامل أراضيها، وتحقيق تطلعات الشعب السوري في الأمن والاستقرار والتنمية.