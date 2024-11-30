تايوان ترصد 41 طائرة عسكرية صينية قبل وصول لاي إلى أمريكا

قبل زيارة للرئيس التايواني لاي تشينغ تي إلى الخارج، أثارت حفيظة بكين، أعلنت وزارة الدفاع التايوانية، أمس، رصد 41 طائرة عسكرية وسفينة صينية في محيط الجزيرة، ويعد هذا أكبر عدد من الطائرات الصينية يُرصَد منذ أكثر من ثلاثة أسابيع حول تايوان، التي تعتبرها الصين جزءاً من أراضيها.

وفي غضون 24 ساعة وحتى السادسة من صباح أمس، أفادت وزارة الدفاع التايوانية بأنها رصدت 33 طائرة صينية وثماني سفن تابعة لسلاح البحرية في أجوائها ومياهها، شمل ذلك 19 طائرة شاركت في «دورية الجهوزية القتالية المشتركة» الصينية.

وقال الخبير العسكري لدى «معهد تايوان لأبحاث الدفاع الوطني والأمن» سو تزو-يون: «لا يمكن استبعاد أن تجري مناورات عسكرية واسعة النطاق نسبياً رداً على زيارة لاي».

وقال الخبير العسكري لدى «جامعة تامكانغ» لين ينغ-يو: «إن الرد الصيني سيعتمد على التصريحات التي يدلي بها لاي أثناء الجولة»، مضيفاً: «إن أحوال الطقس حالياً «ليست مناسبة جداً» للقيام بمناورات».

ويغادر لاي السبت في أول رحلة له إلى الخارج، وسيتوقف مدة وجيزة في جزيرتي هاواي وغوام للقاء أصدقاء قدامى.