إسرائيل تعترض 92% من 400 صاروخ أطلقتها إيران منذ بدء الحرب

أطلقت إيران أكثر من 400 صاروخ بالستي باتجاه إسرائيل منذ بدء الحرب، تمّ اعتراض 92 في المئة منها، بحسب ما أفاد متحدث عسكري إسرائيلي الأحد.

وقال ناداف شوشاني إنّه منذ 28 فبراير، "أطلقت إيران أكثر من 400 صاروخ بالستي"، مضيفا "حققنا معدلات اعتراض ممتازة، بلغت نسبة نجاحها حوالى 92 في المئة، وذلك في أربعة مواقع ارتطام".

وأشار المتحدث إلى أنّ "الصواريخ البالستية التي رأيناها أمس لا تختلف عن الصواريخ البالستية التي اعترضناها في السابق، والتي سنعترضها في المستقبل".

وتسببت ضربتان صاروخيتان نفذتهما إيران ليل السبت، بأضرار بالغة في مدينة عراد وديمونا القريبة منها وحيث تقع منشأة نووية إسرائيلية، وأسفرتا عن إصابة أكثر من 100 شخص بجروح، بحسب الإسعاف الإسرائيلي.

ولم تتمكن الدفاعات الجوية الإسرائيلية من اعتراض الصاروخين اللذين تسبب ارتطامهما المباشر بأضرار جسيمة في أحياء سكنية.