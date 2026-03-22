نتانياهو يهدد باستهداف القادة الإيرانيين بعد الضربات على جنوب إسرائيل

هدد رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو بأن إسرائيل ستستهدف قادة إيران لا سيّما الحرس الثوري، وذلك أثناء تفقده الأحد موقع ضربة صاروخية إيرانية طالت السبت مدينة عراد في جنوب الدولة العبرية.

وقال نتانياهو "سنستهدف النظام، سنستهدف الحرس الثوري، هذه العصابة من المجرمين... سنستهدفهم شخصيا، سنستهدف قادتهم، سنستهدف منشآتهم، سنستهدف أصولهم الاقتصادية".

وتسببت ضربتان صاروخيتان نفذتهما إيران ليل السبت، بأضرار بالغة في عراد ومدينة ديمونا القريبة منها وحيث تقع منشأة نووية إسرائيلية، وأسفرتا عن إصابة أكثر من 100 شخص بجروح، بحسب الاسعاف الإسرائيلي.