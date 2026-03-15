إسرائيل تعيد فتح معبر رفح جزئياً اعتباراً من الأربعاء

أعلنت إسرائيل الأحد أنها ستعيد اعتبارا من الأربعاء، فتح معبر رفح بين قطاع غزة ومصر بشكل جزئي أمام حركة الأفراد، بعدما أغلقته منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط.

وقالت هيئة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية (كوغات) في بيان "سيُعاد فتح معبر رفح أمام حركة المرور في الاتجاهين ابتداء من الأربعاء (18 آذار/مارس) المقبل، وذلك لحركة محدودة للأفراد فقط".

وكان المعبر، وهو المنفذ البري الوحيد للغزيين إلى العالم الخارجي دون المرور عبر إسرائيل، فُتح أمام الأفراد بشكل جزئي ومحدود في الثاني من فبراير. غير أن الدولة العبرية أعادت إغلاقه تزامنا مع الهجوم الذي نفذته مع الولايات المتحدة على إيران في 28 منه.