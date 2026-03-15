نتانياهو يهزأ بالشائعات حول مقتله على وسائل التواصل الاجتماعي

نشر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو مقطع فيديو قصيراً الأحد يستهزئ فيه بالشائعات المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي حول مقتله.

وظهر نتانياهو في الفيديو الذي نشر حسابه الرسمي على منصة إكس، وهو يحمل كوبا من القهوة في مقهى قرب القدس، وقال ساخراً "أحب القهوة حتى الموت".

ثم رفع يديه إلى الكاميرا وسأل "هل تريدون عد الأصابع؟"، في إشارة إلى منشورات على وسائل التواصل ادعت أن خطابه التلفزيوني الأخير تم توليده بالذكاء الاصطناعي، اذ بدا خلاله وكأن لديه ستة أصابع في إحدى يديه.

ثم حث المواطنين الإسرائيليين على احترام إرشادات السلامة في حالة سقوط صواريخ، مضيفا أن صمودهم "يعطي القوة لي وللحكومة وللجيش وللموساد".

وأضاف "نقوم بأشياء لا يمكنني مشاركتها في هذه اللحظة، لكننا نضرب إيران بقوة شديدة، وكذلك لبنان".