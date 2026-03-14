تركيا تؤكد إسقاط صاروخ باليستي إيراني ثالث

أعلنت وزارة الدفاع التركية، أمس، أن قوات حلف شمال الأطلسي «الناتو» أسقطت صاروخاً باليستياً إيرانياً في المجال الجوي التركي، في ثالث حادثة من نوعها منذ اندلاع الحرب. وقال بيان صادر عن الوزارة:

«تم تحييد ذخيرة باليستية أُطلقت من إيران ودخلت المجال الجوي التركي، بواسطة منظومات الدفاع الجوي والصاروخي التابعة لحلف «الناتو» المتمركزة في شرق البحر المتوسط».

ورجح موقع سافونماسانايست أن تكون شظايا صاروخ باليستي أو قذيفة اعتراضية احترقت وقت دخولها الغلاف الجوي. وأفاد شاهد ولقطات فيديو نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي بسماع دوي انفجار خلال الليل هز نوافذ قرب قاعدة إنجرليك الجوية في إقليم أضنة بجنوب تركيا.

وأكدت المتحدثة باسم حلف شمال الأطلسي، أليسون هارت، أن الدفاعات الجوية للحلف اعترضت صاروخاً إيرانياً، مشيرة إلى أن الحلف لا يزال متيقظاً وثابتاً في دفاعه عن جميع حلفائه.

وأكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن تجنّب الانخراط في الحرب في الشرق الأوسط يمثل أولوية قصوى لبلده، متعهداً بعدم الانجرار وراء الاستفزازات.

وقال أردوغان: «نتصرف بحذر شديد ضد المؤامرات والفخاخ والاستفزازات التي تسعى لجر بلادنا إلى الحرب»، متعهداً برد مناسب ومتزن. وأضاف: «إبقاء بلادنا بعيداً عن هذا الأتون هو أولويتنا القصوى». وتابع ​أردوغان ⁠خلال مأدبة إفطار: «خلال ​هذه ⁠العملية، نتخذ ⁠جميع الإجراءات الوقائية لمنع ⁠أي تهديدات تستهدف مجالنا الجوي، تماماً كما فعلنا الليلة الماضية.. أولويتنا الرئيسية هي إبقاء ​بلادنا بعيدة عن أتون هذه النار».

وكانت الدفاعات الجوية التابعة لحلف شمال الأطلسي اعترضت أول صاروخ باليستي في المجال الجوي التركي في الرابع من مارس الجاري، بعد أربعة أيام على بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. والاثنين، اعترضت الدفاعات الجوية التابعة لـ«الناتو» صاروخاً ثانياً من إيران.