تركيا تؤكد إسقاط صاروخ باليستي إيراني ثالث

«تم تحييد ذخيرة باليستية أُطلقت من إيران ودخلت المجال الجوي التركي، بواسطة منظومات الدفاع الجوي والصاروخي التابعة لحلف «الناتو» المتمركزة في شرق البحر المتوسط».
ورجح موقع سافونماسانايست أن تكون شظايا صاروخ باليستي أو قذيفة اعتراضية احترقت وقت دخولها الغلاف الجوي. وأفاد شاهد ولقطات فيديو نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي بسماع دوي انفجار خلال الليل هز نوافذ قرب قاعدة إنجرليك الجوية في إقليم أضنة بجنوب تركيا.
وقال أردوغان: «نتصرف بحذر شديد ضد المؤامرات والفخاخ والاستفزازات التي تسعى لجر بلادنا إلى الحرب»، متعهداً برد مناسب ومتزن. وأضاف: «إبقاء بلادنا بعيداً عن هذا الأتون هو أولويتنا القصوى». وتابع أردوغان خلال مأدبة إفطار: «خلال هذه العملية، نتخذ جميع الإجراءات الوقائية لمنع أي تهديدات تستهدف مجالنا الجوي، تماماً كما فعلنا الليلة الماضية.. أولويتنا الرئيسية هي إبقاء بلادنا بعيدة عن أتون هذه النار».