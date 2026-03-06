إسرائيل: 50 طائرة قصفت ملجأ خامنئي المحصّن في طهران

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قصف الجمعة في وسط طهران، خلال غارة نفذتها نحو خمسين طائرة مقاتلة، الملجأ المحصّن الذي كان مخصصا للمرشد الإيراني علي خامنئي، الذي قُتل في 28 فبراير في اليوم الأول من الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران.

وقال الجيش في بيان إن "الملجأ العسكري المحصّن تحت الأرض، والواقع تحت المجمع الذي يضم قيادة النظام في وسط طهران، كان مخصصا لاستخدامه من قبل المرشد كمركز قيادة طارئ محصن".

وأضاف أن خامنئي قُتل "قبل أن يتمكن من استخدام الملجأ" خلال الضربات، "لكن المجمع بقي مستخدما من قبل مسؤولين كبار في النظام الإيران".

ولفت الجيش الإسرائيلي إلى أن نحو 50 طائرة مقاتلة شاركت في الغارات التي استهدفت الشبكة تحت الأرض، موضحاً أنها تمتد تحت "العديد من الشوارع في قلب طهران، وتضم مداخل عدة وقاعات اجتماعات لكبار مسؤولي النظام الإرهابي الإيراني".