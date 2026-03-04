باكستان تذكّر إيران باتفاقية الدفاع المشتركة مع السعودية

أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني، إسحاق دار، أمس، أن باكستان ذكّرت إيران باتفاقية الدفاع المشتركة مع السعودية، وذلك في إطار جهودها لمنع أي هجمات إيرانية أخرى على الأراضي السعودية.

وقال في مؤتمر صحفي عُقد في إسلام آباد: «أبلغتُ الجانب الإيراني باتفاقية الدفاع المشتركة بيننا. وقد أكّد الجانب الإيراني على ضرورة ضمان السعودية عدم استخدام أراضيها ضد إيران».

وأشار إسحاق إلى أن هناك 2.5 مليون باكستاني يقيمون في السعودية، و33 ألف باكستاني عالقين في إيران. وكانت السعودية وباكستان، قد وقّعتا اتفاقية دفاع مشتركة في سبتمبر الماضي.