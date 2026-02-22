إيران: فرصة جيدة لاتفاق نووي مع واشنطن

‌قال ​وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم الأحد إنه من ⁠المرجح أن يلتقي بالمبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف ‌في جنيف بسويسرا يوم الخميس، ‌مشيرا إلى أنه لا ‌تزال هناك "‌فرصة جيدة" ‌للتوصل إلى حل ​دبلوماسي ‌بشأن ​برنامج طهران النووي.

وأدلى ⁠عراقجي بهذه التعليقات ​خلال ⁠مقابلة مع ⁠شبكة (سي.بي.⁠إس نيوز)، وذلك في وقت يدرس فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ‌توجيه ضربات إلى إيران.

وقال مسؤول أمريكي رفيع المستوى لموقع "أكسيوس" إن المفاوضين الأمريكيين مستعدون لعقد جولة أخرى من المحادثات مع إيران يوم الجمعة في جنيف.

وذكر المسؤول أن واشنطن مستعدة لجولة أخرى من المحادثات إذا تلقت مقترحا إيرانيا مفصلا بشأن اتفاق نووي خلال الـ 48 ساعة القادمة.

وصرح مسؤول أمريكي رفيع المستوى بأن إدارة ترامب تنتظر اقتراح إيران.

ويقول مسؤولون أمريكيون إن المساعي الدبلوماسية الحالية هي على الأرجح الفرصة الأخيرة التي سيمنحها الرئيس ترامب لإيران قبل شن عملية عسكرية أمريكية إسرائيلية ضخمة.

ويخطط مبعوثا ترامب ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، اللذان نصحا ترامب بإعطاء الدبلوماسية فرصة أكبر قبل إصدار أمر بشن ضربة، للتواجد في جنيف في 27 فبراير إذا أرسل الإيرانيون مقترحا في وقت مبكر من هذا الأسبوع.

وأفاد مسؤول أمريكي رفيع المستوى: "إذا قدمت إيران مسودة اقتراح، فإن الولايات المتحدة مستعدة للاجتماع في جنيف يوم الجمعة لبدء مفاوضات مفصلة لمعرفة ما إذا كان بإمكاننا التوصل إلى اتفاق نووي".

وأكد المسؤول أن إدارة ترامب وإيران قد تناقشان أيضا إمكانية التوصل إلى اتفاق مؤقت قبل القبول باتفاق نووي كامل.

وخلال الجولة الأخيرة من المحادثات في جنيف يوم الثلاثاء الماضي، طلب ويتكوف وكوشنر من وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي تقديم اقتراح مكتوب مفصل من إيران في غضون أيام.

وأشار ويتكوف وكوشنر إلى أن موقف ترامب هو "عدم تخصيب" اليورانيوم على الأراضي الإيرانية، لكنهما قالا في الوقت نفسه إن الولايات المتحدة مستعدة للنظر في اقتراح إيراني يتضمن "تخصيبا رمزيا" إذا استطاعت طهران إثبات أن الخطة تسد كل طريق إلى سلاح نووي.

وقال عراقجي يوم الجمعة في مقابلة على قناة "MS Now" بأنه سينتهي من صياغة الاقتراح في نهاية هذا الأسبوع وسيسلمه إلى ويتكوف وكوشنر بمجرد موافقة القيادة السياسية في طهران عليه.