بينهم نائب في البرلمان.. مقتل ١٥ شخصا بتحطم طائرة في كولومبيا

تحطّمت طائرة كانت تقل 15 شخصا، بينهم نائب، قرب الحدود بين كولومبيا وفنزويلا الأربعاء، وقد قضى الركاب والطاقم، وفق ما أعلنت هيئة الطيران المدني الكولومبية.

أقلعت الطائرة التي كانت تشغّلها شركة الطيران الحكومية الكولومبية ساتينا، من مدينة كوكوتا وفقدت الاتصال بأبراج المراقبة قبيل موعد هبوطها في أوكانيا القريبة قرابة الظهر (17,00 ت غ).

وقال مسؤول في هيئة الطيران المدني في تصريح لوكالة فرانس برس "لا ناجين" من التحطّم. وكانت الطائرة تقل 15 شخصا هم 13 راكبا وطاقم من شخصين.

وكوكوتا هي منطقة جبلية وتتّسم بطقس شديد التقلب، وتسيطر جماعة "جيش التحرير الوطني" المتمرّدة، الأكبر في كولومبيا، على مساحات شاسعة فيها. وأمرت الحكومة سلاح الجو بإطلاق عملية بحث عن الطائرة وانتشال الجثث.

وكانت الطائرة تقلّ نائبا ومرشّحا للنيابة، وفق عضو المجلس المحلي ويلمر كاريّو. وقال كاريّو "تلقّينا بقلق المعلومات عن الحادث الجوي"، مشيرا إلى أن الاتصال فُقد بالطائرة التي كانت تقل "زميليّ ديوجينيس كوينتيرو وكارلوس سالسيدو وفريقيهما".

وكوينتيرو عضو في مجلس النواب الكولومبي، وسالسيدو مرشح للانتخابات المقبلة. والطائرة من طراز بيتشكرافت 1900 ذات المحرّكين.