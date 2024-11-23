انقسام دولي بشأن تطبيق قرار توقيف نتانياهو وغالانت

تفاعل ملف قرار المحكمة الجنائية الدولية ومذكرات التوقيف التي أصدرتها بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، ووزير دفاعه السابق، يوآف غالانت، فضلاً عن القائد في حركة حماس، محمد الضيف، إذ انقسمت الدول بين من أعربت عن نيتها الوفاء بالتزاماتها القانونية تجاه المحكمة، ومن دعت نتانياهو لزيارتها، وبين من لم تتخذ قرارها بعد.

ولمحت الحكومة البريطانية، أمس، إلى أن نتانياهو يمكن أن يتعرض للاعتقال بموجب مذكرة التوقيف الصادرة بحقه إذا سافر إلى المملكة المتحدة. وقال الناطق باسم رئيس الوزراء كير ستارمر للصحافيين: هناك آلية قانونية واضحة ينبغي اتباعها..

الحكومة كانت دائمة واضحة لجهة أنها ستفي بالتزاماتها القانونية.. ستفي المملكة المتحدة دائماً بالتزاماتها القانونية كما هو منصوص عليه في القوانين المحلية والقانون الدولي.

وفيما أحجمت باريس عن الإفصاح بشأن ما إذا كانت ستعتقل نتانياهو حال دخوله أراضيها، شدّدت على أن أنها أخذت علماً بالقرار الذي لم يكن حكماً، بل مجرد إضفاء طابع رسمي على الاتهام. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية، كريستوف لوموان، في بيان: فرنسا أخذت علماً بهذا القرار..

ووفاء لالتزامها الطويل الأمد بدعم العدالة الدولية، فإنها تؤكد مجدداً على تمسكها بالعمل المستقل للمحكمة وفقاً لنظام روما الأساسي. وأعلن رئيس الوزراء الإيرلندي، سايمون هاريس، أنه سيتم اعتقال بنيامين نتانياهو إذا جاء إلى آيرلندا، مضيفاً: نحن ندعم المحاكم الدولية ونطبق مذكرات التوقيف الصادرة عنها.

إلى ذلك، نقلت وكالة الأنباء السلوفينية عن رئيس الوزراء، روبرت جولوب، قوله، إن سلوفينيا ستمتثل لمذكرات الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق قادة إسرائيل وحماس بشكل كامل.

دعم مجري

في المقابل، دعا رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، بنيامين نتانياهو لزيارة بلده. وأكد أوربان لنتانياهو، أنه لن يواجه أي مخاطر إذا زار المجر، ووصف أوامر الاعتقال بأنها قرار وقح وخبيث وغير مقبول على الإطلاق.

وأضاف: سأدعو اليوم رئيس الوزراء الإسرائيلي نتانياهو لزيارة المجر، وسأضمن له في تلك الدعوة أنه إذا جاء فإن حكم المحكمة الجنائية الدولية لن يكون له أي تأثير في المجر ولن ننفذ ما جاء به.

وأعرب نتانياهو عن امتنانه لرئيس الوزراء المجري على دعوته، مشيداً بما أسماه وضوحه الأخلاقي. وقال نتانياهو في بيان صدر عن مكتبه: أشكر رئيس وزراء المجر، فيكتور أوربان، على دعمه الحار لي ولدولة إسرائيل في مواجهة الضعف المخزي لأولئك الذين وقفوا إلى جانب القرار الفظيع ضد حق دولة إسرائيل في الدفاع عن نفسها.. «تظهر المجر، مثل أصدقائنا في الولايات المتحدة، وضوحاً أخلاقياً وتقف إلى جانب العدالة والحقيقة».

قيد نظر

بدوره، قال شتيفن هيبشترايت، الناطق باسم الحكومة الألمانية، إن بلاده ستدرس بعناية مذكرتي الاعتقال بحق نتانياهو وجالانت، لكنها لن تخطو خطوات أخرى حتى تكون هناك بالفعل زيارة لألمانيا. وأضاف هيبشترايت: أجد صعوبة في تخيل أننا سنجري اعتقالات على هذا الأساس.

مشيراً إلى أنه كان من ضروري توضيح المسائل القانونية المتعلقة بمذكرتي الاعتقال. كما قال مصدر حكومي، إن قبرص تعد مذكرات الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية ملزمة من حيث المبدأ. وقال المصدر الحكومي طالباً عدم الكشف عن هويته: القرار قيد الدراسة وليس لدينا تعليق على ذلك.. من حيث المبدأ فإن قرارات المحكمة الجنائية الدولية تحظى بالاحترام وملزمة.

إدانة

في الأثناء، أدان الرئيس الأمريكي، جو بايدن بشدة مذكرات الاعتقال بحق نتانياهو وجالانت. ووصف بايدن هذه الخطوة بأنها شائنة، قائلاً: دعوني أكن واضحاً مرة أخرى: أياً كان ما قد تعنيه ضمناً المحكمة الجنائية الدولية، فلا يوجد تكافؤ بين إسرائيل وحماس.. سنقف دائماً مع إسرائيل ضد التهديدات لأمنها.

على الطاولة

ومن المنتظر أن تناقش مجموعة السبع خلال اجتماعها الاثنين والثلاثاء قرب العاصمة الإيطالية روما الأمر، إذ قالت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، إن الرئاسة الإيطالية لمجموعة السبع تعتزم إدراج هذا الموضوع على جدول أعمال الاجتماع الوزاري المقبل الذي سيعقد في فيوجي يومي 25 و26 نوفمبر. وأضافت ميلوني: في الأيام المقبلة سأتعمق أكثر في الأسباب التي أدت إلى قرار المحكمة الجنائية الدولية، وهي أسباب ينبغي أن تكون دائماً موضوعية وغير سياسية.