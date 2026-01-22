البرلمان الفرنسي يصنف "الإخوان" جماعة إرهابية

اعتمد البرلمان الفرنسي اليوم الخميس، مشروع قرار بإدراج جماعة الإخوان على قائمة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية.

جاء التصويت بعد نقاش امتد خمس ساعات، أسفر عن موافقة 157 نائباً مقابل معارضة 101 آخرين.

وأعرب مقرر مسودة مشروع القانون، إريك بوغيه، عن ارتياحه لهذه الانتصار الذي يعد انتصاراً لفرنسا أولاً ضد التغلغل والتطرف والإرهاب.

كما أكد زعيم نواب اليمين الجمهوري، لوران ووكويز، أن هذا القرار يمثل بداية المعركة ويتيح الخروج من دائرة الخوف.

ويدعو القانون المفوضية الأوروبية إلى فتح إجراء رسمي لوضع جماعة "الإخوان" على قائمة المنظمات الإرهابية التابعة للاتحاد الأوروبي.

ويهدف القرار الذي قدمه حزب "الجمهوريين"، إلى دفع الحكومة الفرنسية والمفوضية الأوروبية لتشديد الرقابة على أنشطة التنظيم وتجفيف منابع تمويله، في خطوة تعكس تصاعد المواجهة الأوروبية ضد الفكر المتطرف.