عُمان.. وفاة شخصين بسبب مياه معبأة ملوثة





أعلنت شرطة سلطنة عُمان، في بيان لها اليوم الأربعاء، عن تسجيل حادثة تسمم في ولاية السويق بمحافظة شمال الباطنة، نتجت عن تناول مياه معبأة مستوردة من إيران.

وذكر البيان أن الحادثة أسفرت عن وفاة مواطن عُماني وامرأة وافدة، فيما تماثلت مواطنة للشـفاء بعد تعرضها للتسمم. وأكدت نتائج التحاليل أن المياه المعبأة كانت ملوثة.

وباشرت الجهات المختصة بسحب جميع العبوات الموجودة في الأسواق المحلية واتخاذ الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة المواطنين والمقيمين.

كما تم التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لحظر استيراد جميع أنواع المياه المعبأة من إيران إلى حين اكتمال التحقيقات المرتبطة بالحادثة.

ودعت شرطة عُمان جميع المواطنين والمقيمين إلى عدم استخدام المياه المذكورة والإبلاغ الفوري عن أي حالات اشتباه أو حوادث مشابهة لضمان سلامة المجتمع.