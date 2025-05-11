المباحثات الأمريكية الإيرانية تسـتأنف اليوم في مسقط

زار وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أمس، كلاً من الرياض والدوحة قبل يوم من الجولة الرابعة من المفاوضات النووية الأمريكية الإيرانية في مسقط، اليوم، فضلاً عن كونها تأتي قبل الجولة الخارجية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الرياض التي يستهلها الاثنين. وخلال اللقاء أطلع عراقجي نظيره السعودي فيصل بن فرحان في جدة على آخر مستجدات المحادثات غير المباشرة بين إيران وأمريكا.

وقال عراقجي خلال زيارته للدوحة، إن الاتفاق النووي مع أمريكا ممكن إذا كان هدفه منع انتشار الأسلحة النووية. وأضاف أن طهران تواصل المحادثات «بحسن نية، وإذا كان هدف واشنطن من المحادثات هو حرمان طهران من حقوقها النووية فلن نتراجع عن أي من حقوقنا».

وتستأنف الولايات المتحدة وإيران، اليوم الأحد، المباحثات بينهما بشأن ملف طهران النووي، وتعقدان جولة رابعة منها تستضيفها العاصمة العمانية مسقط، وفق ما أكد الجانبان يوم الجمعة.

وأكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن طهران وافقت على عقد الجولة المقبلة، اليوم الأحد، في مسقط التي تقود منذ أسابيع جهود الوساطة.