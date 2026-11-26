

أعلنت قيادة قوات الحدود العراقية، اليوم الخميس، عن البدء الفعلي في تنفيذ توجيهات القائد العام للقوات المسلحة الرامية إلى إغلاق كافة المعابر غير الرسمية على طول حدود البلاد. وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية حكومية شاملة تهدف إلى تجفيف منابع تهريب النفط وتعزيز الرقابة الأمنية على المنافذ الحدودية التي كانت تُستخدم في عمليات غير قانونية.

وأكد قائد قوات الحدود، الفريق محمد عبد الوهاب سكر السعيدي أن القيادة اتخذت إجراءات تقنية وميدانية واسعة لضبط الحدود، شملت تفعيل أنظمة المراقبة الذكية وتطوير القدرات القتالية للقطعات المنتشرة. وأوضح السعيدي أن هذه الجهود أدت إلى خفض معدلات التسلل والتهريب بنسب كبيرة، مع تحقيق مستويات ضبط غير مسبوقة في تاريخ الدولة العراقية.

وأشار السعيدي إلى أن التنسيق الأمني مع دول الجوار، بما في ذلك الأردن والسعودية والكويت وإيران وسوريا، وصل إلى مراحل متقدمة ساهمت بشكل مباشر في استقرار الوضع الداخلي. وبين أن قوات الحدود تتحمل مسؤولية كاملة عن شريط حدودي يمتد لمسافة 600 كيلومتر مع الجانب السوري، حيث تعمل بشكل تخصصي لضمان أمن الحرم الحدودي.

وفيما يخص التعاون الداخلي، أوضح القائد العسكري أن هناك تكاملاً في العمل الاستخباري والميداني بين قوات الحدود وتشكيلات الجيش والحشد الشعبي وشرطة المحافظات. وأضاف أن شرطة الجمارك تمثل ركيزة أساسية في تأمين العمق الحدودي والمنافذ الرسمية، مما يضمن وحدة القرار الأمني في جميع القواطع الجغرافية الستة التي تغطي البلاد.

وتأتي هذه التحركات عقب صدور أوامر من رئيس الوزراء العراقي بإغلاق المعابر غير الرسمية، بما فيها تلك الواقعة في إقليم كردستان، وتكليف وزارة النفط الاتحادية بإدارة الحقول في محافظات كركوك ونينوى وصلاح الدين وديالى. وتهدف هذه القرارات إلى وضع حد لعمليات تهريب النفط التي كشفت عنها تقارير استخباراتية مؤخراً.

من جانبها، أعربت حكومة إقليم كردستان عن تحفظها على هذه الإجراءات، معتبرة إياها تجاوزاً للصلاحيات الدستورية الممنوحة للإقليم. ورغم تأكيدها على دعم جهود مكافحة الفساد والتهريب، إلا أنها دعت إلى حل الخلافات مع الحكومة الاتحادية عبر الحوار والتفاوض بعيداً عن لغة التصعيد العسكري.