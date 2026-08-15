سلطنة عمان: التلوث النفطي أثر على نحو 12 كيلومتراً من الساحل

أكدت وكالة الأنباء الرسمية لسلطنة عمان أن هيئة البيئة تواصل أعمال الرصد والمتابعة والاستجابة للتلوث الزيتي، حيث تشير أحدث النتائج الميدانية إلى أن نطاق الشواطئ المتأثرة بالتلوث في منطقة رأس مدركة يبلغ نحو 12 كيلومترًا وجاري التعامل معها ميدانيًّا، فيما لم تُرصد آثار تذكر للتلوث في المواقع الأخرى.

وتؤكّد نتائج الرصد حتى الآن عدم وصول أي تأثيرات ناتجة عن التلوث الزيتي إلى سواحل جزيرة مصيرة التي يقع الجزء الجنوبي منها ضمن النطاق المحتمل تأثره.

وفيما يتعلق بالبقعة الزيتية المتسربة في البحر، تشير بيانات الرصد والنماذج المحدثة إلى أنها لا تزال تتحرك ضمن مسارها المرصود في عرض البحر باتجاه جنوب شرق ولاية مصيرة نحو أعالي البحر، مع استمرار متابعة حركتها وفق المتغيرات البحرية والجوية.

وتواصل هيئة البيئة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، أعمال الرصد والاستجابة الميدانية وتقييم المستجدات، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحدّ من الآثار البيئية وحماية البيئة البحرية والساحلية.