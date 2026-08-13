«أمبري» تشارك في إنقاذ ناقلة النفط الجانحة قبالة سواحل عُمان

أكدت شركة الأمن البحري البريطانية «أمبري»، اليوم، مشاركتها في عمليات إنقاذ ناقلة النفط «كارولين بيزنجي» الجانحة قبالة سواحل سلطنة عُمان.

وقالت الشركة إنها تعمل بصورة مكثفة مع جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الجهات الموجودة داخل سلطنة عُمان، وبدعم من شركة دولية رائدة متخصصة في الاستجابة لحوادث التسرب النفطي.

وأضافت «أمبري» أن سفن إنقاذ في طريقها إلى موقع الناقلة لدعم العملية، متوقعة وصولها قريباً.

ولم تكشف الشركة في إفادتها عن أسباب جنوح الناقلة أو حجم الأضرار التي لحقت بها، كما لم توضح ما إذا كان الحادث قد أدى إلى تسرب نفطي.