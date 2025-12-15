Al Bayan
المغرب.. ارتفاع عدد قتلى السيول إلى 37 شخصاً

وكالات

أعلنت السلطات المغربية عن ارتفاع عدد قتلى السيول في إقليم آسفي إلى 37 شخصا.

وتعرض إقليم آسفي الساحلي المطل على المحيط الأطلسي في المغرب، إلى فيضانات استثنائية ناجمة عن أمطار غزيرة، وفق ما أعلنته السلطات المغربية.

وقالت السلطات المحلية بإقليم آسفي في بيان، إنه تم إسعاف 32 شخصا مصابا، غادر غالبيتهم المستشفى بعد تلقي الإسعافات والعلاجات اللازمة، فيما لا تزال الحالات المتبقية تحت المراقبة الطبية.

وأوضحت أن الأمطار الغزيرة التي استمرت ساعة واحدة، أدت إلى غمر نحو 70 منزلا ومتجرا بالمياه وجرف 10 سيارات، وقطع الكثير من الطرق في مدينة آسفي وضواحيها، في حين تتواصل جهود الإنقاذ.